Блинкен предупредил о начале «вторжения» России на Украину до утра 24 февраля

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в эфире телеканала NBC заявил, что до утра 24 февраля российские войска начнут «вторжение» на Украину.

Блинкену задали вопрос, есть ли у него основания полагать, что до истечения ночи российские войска начнут «нечто похожее на полномасштабное вторжение» на Украину.

«Да, есть. К сожалению, Россия привела свои войска в крайнюю степень готовности», — ответил он.

Блинкен пояснил, что по всей границе с Украиной — с севера, с востока и с юга, — войска России приведены в готовность.

При этом он заявил, что крупного вооружённого конфликта на Украине всё-таки можно избежать.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что, по мнению Соединённых Штатов, российские войска прибывают на территории, подконтрольные Донецкой и Луганской народным республикам, но не выходят за их пределы.

Администрация Соединённых Штатов предупредила украинского президента Владимира Зеленского о высокой вероятности «вторжения» России в течение ближайших двух суток.