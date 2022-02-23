Newsweek: США предупредили Зеленского о «вторжении» России в течение ближайших 48 часов

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Администрация Соединённых Штатов предупредила украинского президента Владимира Зеленского о высокой вероятности «вторжения» России в течение ближайших двух суток.
Newsweek: США предупредили Зеленского о «вторжении» России в течение ближайших 48 часов
  • ©Sergii Kharchenko/NurPhoto
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источник в разведке США.

«Президент Украины предупреждён, что Россия с высокой вероятностью начнёт «вторжение» в течение 48 часов», — говорится в сообщении.

По данным издания, утром 23 февраля «Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полёт над Украиной, возможно, разведывательным самолётом».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя сообщения западных СМИ, отметила, что Россия, согласно этим публикациям, уже больше месяца «вторгается на Украину». По её словам, это уже стало мемом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT назвал фейками и пропагандой сообщения о возможном «вторжении» России на Украину.

Как заявили в российском МИД, западные СМИ пытались сделать всё, чтобы война между Россией и Украиной состоялась, но к реальности это не имеет отношения.

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