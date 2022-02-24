В МИД Франции вновь рекомендовали согражданам немедленно покинуть Украину

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Французский МИД призвал всех сограждан как можно скорее покинуть Украину и не возвращаться до новых распоряжений из соображений безопасности.
В МИД Франции вновь рекомендовали согражданам немедленно покинуть Украину
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Об этом пишет ТАСС.

«В условиях острой напряжённости, вызванной сосредоточением российских войск на границах Украины, решением России признать независимость Донецкой и Луганской областей, а также с учётом введения ЧП, одобренного парламентом Украины, французские граждане должны покинуть эту страну без промедления», — сказано в предупреждении на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее МИД Румынии рекомендовал находящимся на территории Украины гражданам республики «немедленно покинуть страну».

Госдеп США также призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Украины коммерческими и частными рейсами в связи с возможной эскалацией ситуации.

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