В МИД Франции вновь рекомендовали согражданам немедленно покинуть Украину

Французский МИД призвал всех сограждан как можно скорее покинуть Украину и не возвращаться до новых распоряжений из соображений безопасности.

Об этом пишет ТАСС.

«В условиях острой напряжённости, вызванной сосредоточением российских войск на границах Украины, решением России признать независимость Донецкой и Луганской областей, а также с учётом введения ЧП, одобренного парламентом Украины, французские граждане должны покинуть эту страну без промедления», — сказано в предупреждении на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее МИД Румынии рекомендовал находящимся на территории Украины гражданам республики «немедленно покинуть страну».

Госдеп США также призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Украины коммерческими и частными рейсами в связи с возможной эскалацией ситуации.