В ФРГ заявили, что отключение России от SWIFT стало бы радикальным шагом
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«Это, конечно, радикальный шаг. Мы очень надеемся, что в рамках политического развития до этого не дойдёт», — цитирует РИА Новости Хармса.
Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины после признания Москвой независимости ЛНР и ДНР просит другие страны ввести против России жёсткие санкции и отключить её от международной межбанковской системы SWIFT.
В конце января зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал возможность отключения российской стороны от SWIFT.