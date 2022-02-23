В ФРГ заявили, что отключение России от SWIFT стало бы радикальным шагом

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Отключение России от SWIFT из-за санкций стало бы радикальным шагом, заявил в интервью Hessischer Rundfunk Info исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.
В ФРГ заявили, что отключение России от SWIFT стало бы радикальным шагом
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  • © Patrik Giardino

«Это, конечно, радикальный шаг. Мы очень надеемся, что в рамках политического развития до этого не дойдёт», — цитирует РИА Новости Хармса.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины после признания Москвой независимости ЛНР и ДНР просит другие страны ввести против России жёсткие санкции и отключить её от международной межбанковской системы SWIFT.

В конце января зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал возможность отключения российской стороны от SWIFT.

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