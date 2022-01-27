Зампредседателя СБ Медведев прокомментировал возможность отключения России от SWIFT

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал возможность отключения российской стороны от SWIFT.
Зампредседателя СБ Медведев прокомментировал возможность отключения России от SWIFT
  • AP

По его словам, данный шаг не приведёт к какой-либо  фатальной катастрофе.

«Что касается функций снаружи, точнее сказать, переводов наружу, то есть переводов за границу, то в этом случае, естественно, тоже существуют различные способы осуществления этих переводов. Да, они будут сложнее, это очевидно, но никакой фатальной катастрофы не произойдёт. Это же касается, кстати, и платёжных средств», — цитирует его РИА Новости.

Медведев подчеркнул, что в случае отключения России от SWIFT карты международных систем внутри страны всё равно будут работать, «потому что по ним осуществляются переводы внутри страны».

«Международные переводы — да, значит, в этом случае будут определённые сложности. У нас есть своя карта МИР, которая, как известно, тоже может в качестве аналога использоваться», — добавил он.

Ранее глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что угрозы отключить Россию от системы SWIFT несерьёзны.

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