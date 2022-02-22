Депутаты Рады попросили другие страны отключить Россию от SWIFT

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Верховная рада Украины после признания Москвой независимости ЛНР и ДНР просит другие страны ввести против России жёсткие санкции и отключить её от международной межбанковской системы SWIFT.
Депутаты Рады попросили другие страны отключить Россию от SWIFT
  • Legion-Media

Об этом говорится в проекте заявления, которое зарегистрировано на сайте парламента.

«Верховная рада призывает ввести дополнительные жёсткие секторальные, финансовые и персональные санкции против Российской Федерации и её руководства», — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

Киев просит включить в список мер заморозку запуска «Северного потока — 2», отключение России от SWIFT и запрет экспорта в Россию высоких технологий.

Как заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко, Россия не боится санкций из-за признания Луганской и Донецкой Народных Республик.

По словам представителя пресс-службы Еврокомиссии Эрика Мамера, решение ЕС по новым санкциям может быть принято очень быстро.

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