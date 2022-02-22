Депутаты Рады попросили другие страны отключить Россию от SWIFT

Верховная рада Украины после признания Москвой независимости ЛНР и ДНР просит другие страны ввести против России жёсткие санкции и отключить её от международной межбанковской системы SWIFT.

Об этом говорится в проекте заявления, которое зарегистрировано на сайте парламента.

«Верховная рада призывает ввести дополнительные жёсткие секторальные, финансовые и персональные санкции против Российской Федерации и её руководства», — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

Киев просит включить в список мер заморозку запуска «Северного потока — 2», отключение России от SWIFT и запрет экспорта в Россию высоких технологий.

Как заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко, Россия не боится санкций из-за признания Луганской и Донецкой Народных Республик.

По словам представителя пресс-службы Еврокомиссии Эрика Мамера, решение ЕС по новым санкциям может быть принято очень быстро.