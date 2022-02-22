В ЕС заявили о возможности принятия быстрого решения по санкциям против России
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«Сначала будет политическая дискуссия на уровне министров иностранных дел, после чего может последовать юридическое решение», — цитирует его РИА Новости.
Мамер отметил, что пакет санкций «на столе».
«Я уверен, что решение будет принято очень быстро», — добавил он.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил ввести болезненные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины и заявил о готовности «сделать ещё больше» в случае «вторжения» на украинскую территорию.