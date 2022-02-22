В ЕС заявили о возможности принятия быстрого решения по санкциям против России

Представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что официальное решение Евросоюза по новым санкциям в отношении России может быть принято очень быстро.

«Сначала будет политическая дискуссия на уровне министров иностранных дел, после чего может последовать юридическое решение», — цитирует его РИА Новости.

Мамер отметил, что пакет санкций «на столе».

«Я уверен, что решение будет принято очень быстро», — добавил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил ввести болезненные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины и заявил о готовности «сделать ещё больше» в случае «вторжения» на украинскую территорию.