Дуда заявил, что санкции могут сделать невозможными путешествия россиян в Польшу

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Польский президент Анджей Дуда заявил, что новые антироссийские санкции могут сделать невозможными путешествия россиян в Польшу.
Дуда заявил, что санкции могут сделать невозможными путешествия россиян в Польшу
  • ©Hannibal Hanschke - Pool/Getty Images

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«К сожалению, санкции должны быть очень мощными. Я, как сосед России (ведь Польша граничит с Калининградской областью), буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые, например, заблокируют возможности путешествий гражданам России», — сказал Дуда.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил о введении блокирующих рестрикций в отношении двух крупных финансовых корпораций России.

Он также объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.

При этом Байден признал нанесение урона экономике США из-за антироссийских санкций.

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