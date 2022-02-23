Дуда заявил, что санкции могут сделать невозможными путешествия россиян в Польшу
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Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.
«К сожалению, санкции должны быть очень мощными. Я, как сосед России (ведь Польша граничит с Калининградской областью), буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые, например, заблокируют возможности путешествий гражданам России», — сказал Дуда.
Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил о введении блокирующих рестрикций в отношении двух крупных финансовых корпораций России.
Он также объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.
При этом Байден признал нанесение урона экономике США из-за антироссийских санкций.