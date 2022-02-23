МИД России назвал «далёкими от реальности» рассуждения Генсека ООН о суверенитете Украины

В МИД России заявили, что рассуждения Генсека ООН Антониу Гутерреша о нарушении суверенитета Украины и о необходимости выполнения минского комплекса мер далеки от реальности.

РИА Новости