МИД России назвал «далёкими от реальности» рассуждения Генсека ООН о суверенитете Украины
- РИА Новости
«Полагаем весьма далёкими от реальности звучащие сегодня рассуждения о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Гутерреш назвал признание Россией ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины.
По его словам, подобный шаг является «смертельным ударом» по Минским соглашениям.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Генсек ООН оказался подвержен давлению со стороны Запада в контексте происходящего на востоке Украины.