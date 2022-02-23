МИД России назвал «далёкими от реальности» рассуждения Генсека ООН о суверенитете Украины

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В МИД России заявили, что рассуждения Генсека ООН Антониу Гутерреша о нарушении суверенитета Украины и о необходимости выполнения минского комплекса мер далеки от реальности.
МИД России назвал «далёкими от реальности» рассуждения Генсека ООН о суверенитете Украины
  • РИА Новости

«Полагаем весьма далёкими от реальности звучащие сегодня рассуждения о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Гутерреш назвал признание Россией ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины.

По его словам, подобный шаг является «смертельным ударом» по Минским соглашениям.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Генсек ООН оказался подвержен давлению со стороны Запада в контексте происходящего на востоке Украины.

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