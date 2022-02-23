Генсек ООН Гутерреш назвал признание Россией ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал признание Россией ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины.

«Решение Российской Федерации признать так называемую «независимость» отдельных районов Донецкой и Луганской областей является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины», — цитирует Гутерреша РИА Новости.

По его словам, подобный шаг является «смертельным ударом» по Минским соглашениям.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что минских договорённостей теперь не существует, так как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Он также отметил, что Минские соглашения были убиты задолго до признания независимости ЛНР и ДНР.