Путин: Минские соглашения были убиты задолго до признания ЛНР и ДНР
- AP
Об этом Путин сказал по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
По словам российского президента, усилиями нынешних киевских властей всё было сведено к нулю.
«Минские договорённости были убиты ещё задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса, не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями», — заявил президент.
21 февраля российский президент подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Подробнее — в материале RT.