Путин: Минские соглашения были убиты задолго до признания ЛНР и ДНР

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Минские соглашения были убиты задолго до признания независимости ЛНР и ДНР.
Путин: Минские соглашения были убиты задолго до признания ЛНР и ДНР
  • AP

Об этом Путин сказал по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам российского президента, усилиями нынешних киевских властей всё было сведено к нулю.

«Минские договорённости были убиты ещё задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса, не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями», — заявил президент.

RT ведёт трансляцию.

21 февраля российский президент подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Подробнее — в материале RT.

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