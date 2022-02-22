Путин: Минские соглашения были убиты задолго до признания ЛНР и ДНР

Российский президент Владимир Путин заявил, что Минские соглашения были убиты задолго до признания независимости ЛНР и ДНР.

Об этом Путин сказал по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам российского президента, усилиями нынешних киевских властей всё было сведено к нулю.

«Минские договорённости были убиты ещё задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса, не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями», — заявил президент.

RT ведёт трансляцию.

21 февраля российский президент подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

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