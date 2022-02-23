Лавров: Генсек ООН оказался подвержен давлению Запада по поводу событий на Украине
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По словам министра, заявления Гутерреша по этой теме не соответствуют статусу и полномочиям Генсека ООН по Уставу организации.
«К нашему огромному сожалению, Генеральный секретарь ООН... оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по Уставу ООН», — цитирует Лаврова РИА Новости.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее назвал признание Россией ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины.
По его словам, подобный шаг является «смертельным ударом» по Минским соглашениям.
Президент России Владимир Путин отметил, что Минские соглашения были убиты задолго до признания независимости ЛНР и ДНР.