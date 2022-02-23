Эрдоган: Турция не может отказаться от отношений с Россией
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Турецкий лидер напомнил, что у его страны есть «политические, военные и экономические отношения с Украиной».
«Если вы говорите: «Откажитесь от России», мы тоже не можем отказаться от неё, потому что у нас с ней сейчас действительно продвинутые отношения», — сказал Эрдоган журналистам, его слова приводит РИА Новости.
Как сообщили в Кремле, на 23 февраля запланирован телефонный разговор Владимира Путина с его турецким коллегой.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что разногласия между Россией и Турцией по Украине не мешают выстраиванию двусторонних отношений.