Путин и Эрдоган 23 февраля планируют провести телефонный разговор

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил запланированные на 23 февраля телефонные переговоры Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Да. Действительно такой разговор планируется», — сказал представитель Кремля РИА Новости.

Как стало известно ранее, президент Турции планирует провести переговоры с российским коллегой после окончания саммита НАТО по Украине.