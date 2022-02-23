Путин и Эрдоган 23 февраля планируют провести телефонный разговор

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил запланированные на 23 февраля телефонные переговоры Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин и Эрдоган 23 февраля планируют провести телефонный разговор
  • © РИА Новости / POOL

«Да. Действительно такой разговор планируется», — сказал представитель Кремля РИА Новости.

Как стало известно ранее, президент Турции планирует провести переговоры с российским коллегой после окончания саммита НАТО по Украине.

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