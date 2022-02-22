Песков: разногласия между Москвой и Анкарой по Украине не мешают выстраивать отношения
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«Это не мешает нам выстраивать наши отношения», — цитирует РИА Новости слова Пескова.
Он отметил, что у России и Турции также имеются разногласия по Крыму.
«У нас есть проблемные части наших двусторонних отношений, а есть области, где мы достигли изрядных успехов», — резюмировал Песков.
21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Также Путин подписал договоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками о сотрудничестве.
В МИД России сообщили, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик является в нынешней ситуации вынужденным и единственно возможным шагом.