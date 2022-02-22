Песков: разногласия между Москвой и Анкарой по Украине не мешают выстраивать отношения

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что разногласия между Россией и Турцией по Украине не мешают выстраиванию двусторонних отношений.
Песков: разногласия между Москвой и Анкарой по Украине не мешают выстраивать отношения
  • Legion-Media

«Это не мешает нам выстраивать наши отношения», — цитирует РИА Новости слова Пескова.

Он отметил, что у России и Турции также имеются разногласия по Крыму.

«У нас есть проблемные части наших двусторонних отношений, а есть области, где мы достигли изрядных успехов», — резюмировал Песков.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Также Путин подписал договоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками о сотрудничестве.

В МИД России сообщили, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик является в нынешней ситуации вынужденным и единственно возможным шагом.

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