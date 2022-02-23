České noviny: посла России Змеевского вызвали в МИД Чехии в связи с ситуацией на Украине

В МИД Чехии вызвали российского посла Александра Змеевского в связи с ситуацией, складывающейся на Украине.

«Посол России в Праге Александр Змеевский в среду был приглашён в МИД Чехии для объяснения позиции России по ситуации на Украине», — говорится в сообщении České noviny со ссылкой на ведомство.

Российского дипломата принял замглавы МИД Чехии Мартин Смолек, встреча продолжалась около 25 минут. Дальнейшие подробности не сообщаются.

Министерство иностранных дел Нидерландов ранее сделало представление российскому послу Александру Шульгину из-за признания ЛНР и ДНР.

Позднее по этой же причине посла России в Веллингтоне Георгия Зуева вызвали в МИД Новой Зеландии.