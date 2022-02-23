České noviny: посла России Змеевского вызвали в МИД Чехии в связи с ситуацией на Украине

Короткая ссылка
В МИД Чехии вызвали российского посла Александра Змеевского в связи с ситуацией, складывающейся на Украине.
České noviny: посла России Змеевского вызвали в МИД Чехии в связи с ситуацией на Украине
  • ©Royal Graphics
  • Gettyimages.ru

«Посол России в Праге Александр Змеевский в среду был приглашён в МИД Чехии для объяснения позиции России по ситуации на Украине», — говорится в сообщении České noviny со ссылкой на ведомство.

Российского дипломата принял замглавы МИД Чехии Мартин Смолек, встреча продолжалась около 25 минут. Дальнейшие подробности не сообщаются.

Министерство иностранных дел Нидерландов ранее сделало представление российскому послу Александру Шульгину из-за признания ЛНР и ДНР.

Позднее по этой же причине посла России в Веллингтоне Георгия Зуева вызвали в МИД Новой Зеландии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить