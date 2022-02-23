Глава Минфина Франции: слово «вторжение» не подходит для описания событий на Украине
- РИА Новости
«Необходимо взвешивать свои слова. Вторжение — это вторжение. И я думаю, что это не подходящее слово для этой ситуации», — цитирует министра РИА Новости.
По его словам, то, что происходит, — это попытка «посягательства на территориальную целостность Украины» и «подвергание сомнению международных соглашений».
Ле Мэр отметил, что в Париже будут наблюдать за действиями России в последующие недели.
Глава британского МИД Лиз Трасс ранее заявила, что однозначных доказательств того, что Россия «направляет войска в Донбасс», пока нет.
Как подчеркнул российский президент Владимир Путин, он не говорил об отправке войск в Донбасс «прямо сейчас».