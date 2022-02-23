Глава Минфина Франции: слово «вторжение» не подходит для описания событий на Украине

Используемое президентом США Джо Байденом слово «вторжение» не подходит для описания происходящих событий на Украине, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.

«Необходимо взвешивать свои слова. Вторжение — это вторжение. И я думаю, что это не подходящее слово для этой ситуации», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, то, что происходит, — это попытка «посягательства на территориальную целостность Украины» и «подвергание сомнению международных соглашений».

Ле Мэр отметил, что в Париже будут наблюдать за действиями России в последующие недели.

Глава британского МИД Лиз Трасс ранее заявила, что однозначных доказательств того, что Россия «направляет войска в Донбасс», пока нет.

Как подчеркнул российский президент Владимир Путин, он не говорил об отправке войск в Донбасс «прямо сейчас».