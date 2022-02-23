Глава Минфина Франции: слово «вторжение» не подходит для описания событий на Украине

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Используемое президентом США Джо Байденом слово «вторжение» не подходит для описания происходящих событий на Украине, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.
Глава Минфина Франции: слово «вторжение» не подходит для описания событий на Украине
  • РИА Новости

«Необходимо взвешивать свои слова. Вторжение — это вторжение. И я думаю, что это не подходящее слово для этой ситуации», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, то, что происходит, — это попытка «посягательства на территориальную целостность Украины» и «подвергание сомнению международных соглашений».

Ле Мэр отметил, что в Париже будут наблюдать за действиями России в последующие недели. 

Глава британского МИД Лиз Трасс ранее заявила, что однозначных доказательств того, что Россия «направляет войска в Донбасс», пока нет.

Как подчеркнул российский президент Владимир Путин, он не говорил об отправке войск в Донбасс «прямо сейчас».

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