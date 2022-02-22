Путин заявил, что не говорил об отправке войск в Донбасс прямо сейчас

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Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил журналистам, что не говорил об отправке войск в Донбасс прямо сейчас.
Путин заявил, что не говорил об отправке войск в Донбасс прямо сейчас
  • AP

«Я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь», — отметил президент.

По его словам, «предсказывать какую-то возможную канву действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле».

Также Путин отреагировал на вопрос, нужно ли все проблемы решать с помощью силы или «оставаться на стороне добра».

«А почему вы думаете, что добро должно быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить», — сказал он. 

Также российский президент выступил за демилитаризацию Украины.

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