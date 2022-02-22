Путин заявил, что не говорил об отправке войск в Донбасс прямо сейчас
- AP
«Я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь», — отметил президент.
По его словам, «предсказывать какую-то возможную канву действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле».
Также Путин отреагировал на вопрос, нужно ли все проблемы решать с помощью силы или «оставаться на стороне добра».
«А почему вы думаете, что добро должно быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить», — сказал он.
Также российский президент выступил за демилитаризацию Украины.