Путин выступил за демилитаризацию Украины
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Путин выступил против того, чтобы Запад накачивал киевские власти современными видами вооружения.
«Поэтому самый главный пункт — это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины», — подчеркнул Путин.
Президент добавил, что это — единственный объективно контролируемый фактор, за которым можно наблюдать и на который можно реагировать.
«Всё остальное переворачивается сегодня-завтра в любую сторону», — сказал Путин.
Также президент России заявил, что Минские соглашения были убиты задолго до признания Москвой независимости ЛНР и ДНР.