Путин выступил за демилитаризацию Украины

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Российский президент Владимир Путин заявил, что выступает за демилитаризацию Украины. Об этом он сказал по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Путин выступил за демилитаризацию Украины
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Путин выступил против того, чтобы Запад накачивал киевские власти современными видами вооружения.

«Поэтому самый главный пункт — это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что это — единственный объективно контролируемый фактор, за которым можно наблюдать и на который можно реагировать.

«Всё остальное переворачивается сегодня-завтра в любую сторону», — сказал Путин.

Также президент России заявил, что Минские соглашения были убиты задолго до признания Москвой независимости ЛНР и ДНР.

RT ведёт трансляцию.

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