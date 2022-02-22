Путин выступил за демилитаризацию Украины

Российский президент Владимир Путин заявил, что выступает за демилитаризацию Украины. Об этом он сказал по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Путин выступил против того, чтобы Запад накачивал киевские власти современными видами вооружения.

«Поэтому самый главный пункт — это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что это — единственный объективно контролируемый фактор, за которым можно наблюдать и на который можно реагировать.

«Всё остальное переворачивается сегодня-завтра в любую сторону», — сказал Путин.

Также президент России заявил, что Минские соглашения были убиты задолго до признания Москвой независимости ЛНР и ДНР.

RT ведёт трансляцию.