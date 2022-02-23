Глава МИД Британии Трасс: нет полных доказательств направления войск России в Донбасс

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Однозначных доказательств того, что Россия «направляет войска в Донбасс», пока нет, заявила глава британского МИД Лиз Трасс.
Глава МИД Британии Трасс: нет полных доказательств направления войск России в Донбасс
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«Мы слышали от самого Путина, что он направляет войска, но у нас пока нет полных доказательств того, что это происходит», — сказала министр в эфире телеканала Sky News, её цитирует РИА Новости.

Как ранее подчеркнул российский президент Владимир Путин, он не говорил об отправке войск в Донбасс «прямо сейчас».

По его словам, предсказывать какую-то возможную «канву действий» невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте.

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