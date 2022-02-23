Сенатор Климов: санкции Японии против России не вызывают удивления

Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что власти Японии приняли решение ввести санкции в отношении России в связи с признанием ДНР и ЛНР.

Санкции вводятся в отношении суверенного долга России, а также запрещают выпуск связанных с ним новых облигаций в Японии.

«Это решение коллективное. Оно принято в рамках «Большой семёрки», то есть стран, которые считают себя ядром западного мира. И здесь нечему удивляться. Япония уже не первый раз присоединяется к разного рода антироссийским выходкам», — сказал сенатор.

Он отметил, что «таким образом очень трудно налаживать добрососедские отношения».

«Они это хорошо понимают. Но не будем забывать, что Япония находится под американской оккупацией с 1945 года и во многом, если не всецело, зависит от решений Вашингтона. Так что это событие не вызывает удивления. С другой стороны, опыт показывает, что провозглашённые Японией санкции потом очень творчески применяются. Творчески в том смысле, чтобы не помешать собственным японским проектам, связанным с Россией», — добавил Климов.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о введении санкций против России из-за признания ДНР и ЛНР.