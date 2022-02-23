Премьер Японии Кисида объявил о введении санкций против России из-за признания ДНР и ЛНР
«Мы решили принять следующие санкционные меры. Во-первых, они касаются запрета на выдачу виз представителям двух так называемых республик (ДНР и ЛНР. — RT), а также заморозки их активов. Во-вторых, мы вводим меры по запрету на экспорт в две республики и импорт из них», — цитирует Кисиду ТАСС.
По его словам, санкции вводятся в отношении суверенного долга России, а также запрещают выпуск связанных с ним новых облигаций в Японии.
Ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что японское правительство осуждает решение России признать суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Подробнее — в материале RT.