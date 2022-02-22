Глава МИД Японии Хаяси осудил решение России о признании независимости ЛНР и ДНР

Японское правительство осуждает решение России признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

«Мы не признаём и решительно осуждаем этот шаг России, нарушающий суверенитет и территориальную целостность Украины», — цитирует ТАСС Хаяси.

По его словам, действия России «нарушают нормы международного права».

Министр также сообщил, что Япония вместе с международным сообществом «рассматривает вопрос жёсткого ответа на действия России, включая санкции».

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Подробнее — в материале RT.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT решение президента России Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР.