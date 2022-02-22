Глава МИД Японии Хаяси осудил решение России о признании независимости ЛНР и ДНР
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«Мы не признаём и решительно осуждаем этот шаг России, нарушающий суверенитет и территориальную целостность Украины», — цитирует ТАСС Хаяси.
По его словам, действия России «нарушают нормы международного права».
Министр также сообщил, что Япония вместе с международным сообществом «рассматривает вопрос жёсткого ответа на действия России, включая санкции».
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Подробнее — в материале RT.
Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT решение президента России Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР.