Глава МИД Японии Хаяси осудил решение России о признании независимости ЛНР и ДНР

Короткая ссылка
Японское правительство осуждает решение России признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.
Глава МИД Японии Хаяси осудил решение России о признании независимости ЛНР и ДНР
  • Gettyimages.ru
  • © Anthony Devlin

«Мы не признаём и решительно осуждаем этот шаг России, нарушающий суверенитет и территориальную целостность Украины», — цитирует ТАСС Хаяси.

По его словам, действия России «нарушают нормы международного права».

Министр также сообщил, что Япония вместе с международным сообществом «рассматривает вопрос жёсткого ответа на действия России, включая санкции».

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Подробнее — в материале RT.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT решение президента России Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить