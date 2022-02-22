Политолог Оленченко поддержал решение о признании ДНР и ЛНР

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Дарья Ускова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT решение президента России Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР.
Политолог Оленченко поддержал решение о признании ДНР и ЛНР
  • kremlin.ru
  • © Владимир Оленченко

По мнению политолога, данное решение можно считать закономерным.

«Для этого существуют объективные причины... Одна причина заключается в том, что люди, которые там проживают, испытывают серьёзные трудности... Вторая причина — это то, что существует реальная угроза со стороны ВСУ, которые ведут обстрелы», — рассказал эксперт.

Такое решение является совершенно логичным, считает Оленченко.

«Если бы мы не признали, то, наверное, украинские власти, нынешний украинский режим, чувствовали бы себя безнаказанными», — добавил специалист.

Он подчеркнул, что в данной ситуации Россия следовала всем нормам международного права.

Ранее Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

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