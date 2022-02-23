Узбекистан призывает к скорейшей разморозке афганских активов за рубежом

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Узбекистан призывает к скорейшей разморозке афганских активов за рубежом, без этих средств нынешние власти страны не выведут её из кризиса, заявил спецпредставитель Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.
Узбекистан призывает к скорейшей разморозке афганских активов за рубежом
  • AP

С таким заявлением он выступил на консультативной встрече спецпредставителей Евросоюза и стран Центральной Азии по Афганистану в Ташкенте.

«Узбекистан выступает за скорейшую разморозку активов Афганистана в иностранных банках, без этого нынешние власти этой страны не смогут вывести её из глубочайшего кризиса. При этом необходимо осознать, что эти финансовые средства принадлежат всему афганскому народу, а не отдельным его представителям», — цитирует Иргашева ТАСС.

11 февраля стало известно, что американский президент Джо Байден подписал указ о блокировании хранящихся в банках США $7 млрд активов Центрального банка Афганистана.

Хранящиеся на счетах банков США афганские активы отправлены в единый специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Официальный представитель движения «Талибан»*, пришедшего к власти в Афганистане, назвал это решение кражей, которая говорит о «высочайшем уровне человеческого и морального упадка страны и народа».

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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