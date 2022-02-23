Hindustan Times: Индия отложила закупку американских беспилотников Predator

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Индия отложила закупку у США 30 боевых беспилотников Predator, так как сама намерена заняться разработкой и производством БПЛА, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источник.
Hindustan Times: Индия отложила закупку американских беспилотников Predator
  • AP

«На данный момент сделка с Predator отменена», — сказал собеседник издания.

Как уточняется, индийская сторона проинформировала Пентагон о таком решении.

Сумма сделки, по данным газеты, составила бы $3 млрд.

Ранее администрация США одобрила сделку с Тайванем на сумму $100 млн по обслуживанию ЗРК Patriot. В МИД КНР призвали Вашингтон аннулировать сделку.

Китай ввёл контрмеры против США из-за этого шага, они будут распространяться на компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies.

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