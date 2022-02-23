Hindustan Times: Индия отложила закупку американских беспилотников Predator
- AP
«На данный момент сделка с Predator отменена», — сказал собеседник издания.
Как уточняется, индийская сторона проинформировала Пентагон о таком решении.
Сумма сделки, по данным газеты, составила бы $3 млрд.
Ранее администрация США одобрила сделку с Тайванем на сумму $100 млн по обслуживанию ЗРК Patriot. В МИД КНР призвали Вашингтон аннулировать сделку.
Китай ввёл контрмеры против США из-за этого шага, они будут распространяться на компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies.