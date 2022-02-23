Bloomberg: власти США рассматривают возможное введение санкций в отношении Сбербанка и ВТБ
Отмечается, что введение новых рестриктивных мер возможно при «продолжении вторжения» России на Украину.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон считает последние действия России началом вторжения на территорию Украины.
Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 их дочерних компаний.
При этом Байден признал нанесение урона экономике США из-за санкций против России.