Bloomberg: власти США рассматривают возможное введение санкций в отношении Сбербанка и ВТБ

Соединённые Штаты рассматривают возможное введение санкций в отношении российских банков Сбербанк и ВТБ при эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источник.