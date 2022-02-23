Посол в Оттаве: Россия ответит на канадские санкции в соответствии с принципом взаимности

Россия ответит вводимые против неё санкции со стороны канадских властей в соответствии с принципом взаимности. Об этом заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Разумеется, Россия будет отвечать. Ответ будет выработан в соответствии с принципами взаимности, который в дипломатической межгосударственной практике никто не отменял. Он обязательно последует», — приводит его слова ТАСС.

Степанов также назвал смешным решение канадских властей внести российских депутатов в чёрный список в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о вводе санкций в отношении России в связи с признанием ДНР и ЛНР.

В частности, ограничения вводятся в отношении депутатов российского парламента и двух российских банков.