Посол в Оттаве: Россия ответит на канадские санкции в соответствии с принципом взаимности

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Россия ответит вводимые против неё санкции со стороны канадских властей в соответствии с принципом взаимности. Об этом заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.
Посол в Оттаве: Россия ответит на канадские санкции в соответствии с принципом взаимности
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«Разумеется, Россия будет отвечать. Ответ будет выработан в соответствии с принципами взаимности, который в дипломатической межгосударственной практике никто не отменял. Он обязательно последует», — приводит его слова ТАСС.

Степанов также назвал смешным решение канадских властей внести российских депутатов в чёрный список в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о вводе санкций в отношении России в связи с признанием ДНР и ЛНР.

В частности, ограничения вводятся в отношении депутатов российского парламента и двух российских банков.

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