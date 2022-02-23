Посол России в Оттаве Степанов назвал смешными санкции в отношении российских депутатов

Посол России в Оттаве Олег Степанов назвал смешным решение канадских властей внести российских депутатов в чёрный список в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР.

«Объявление канадской стороны о том, что она вносит в чёрные списки всех российских законодателей, проголосовавших за признание независимости ЛНР и ДНР, то есть весь состав Совета Федерации и Госдумы — это просто смешно, это какая-то новелла в контексте международной политики, реализуемой канадской либеральной демократией», — цитирует Степанова РИА Новости.

По его словам, остальные рестрикции со стороны канадского правительства были предсказуемы.

«Все остальные санкции были предсказуемы, они не повлияют на ситуацию «на земле» и на решимость России обеспечить мир в Донбассе», — заявил Степанов.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о вводе санкций в отношении России в связи с признанием ДНР и ЛНР.

В частности, ограничения вводятся в отношении депутатов российского парламента и двух российских банков.