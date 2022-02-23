Власти Канады вводят санкции в отношении России после признания ДНР и ЛНР
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«Сегодня в координации с её союзниками и партнёрами Канада анонсирует первый этап экономических санкций. Мы запрещаем канадцам любую финансовую деятельность с так называемыми независимыми государствами Луганска и Донецка, мы вводим санкции против членов российского парламента, которые голосовали за незаконное решение о признании так называемых республик, мы запрещаем канадцам вести операции с покупкой российского госдолга», — заявил Трюдо.
Власти Канады также введут санкции в отношении двух российских банков.
Ранее Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 их дочерних компаний.
Санкции также были введены в отношении детей представителей российских элит.