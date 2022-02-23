Власти Канады вводят санкции в отношении России после признания ДНР и ЛНР

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Власти Канады вводят санкции в отношении России в связи с признанием ДНР и ЛНР. Об этом заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Власти Канады вводят санкции в отношении России после признания ДНР и ЛНР
  • AP
  • © Peter Dejong

«Сегодня в координации с её союзниками и партнёрами Канада анонсирует первый этап экономических санкций. Мы запрещаем канадцам любую финансовую деятельность с так называемыми независимыми государствами Луганска и Донецка, мы вводим санкции против членов российского парламента, которые голосовали за незаконное решение о признании так называемых республик, мы запрещаем канадцам вести операции с покупкой российского госдолга», — заявил Трюдо.

Власти Канады также введут санкции в отношении двух российских банков.

Ранее Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 их дочерних компаний.

Санкции также были введены в отношении детей представителей российских элит.

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