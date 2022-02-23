Посол Антонов заявил, что санкции в отношении России «больно ударят» по мировым рынкам

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вводимые в отношении России санкции в связи с признанием ДНР и ЛНР «ничего не решат». Он также отметил, что вводимые санкции негативно отразятся на мировом финансовом и энергетическом рынках.

«В отношении России санкции не решат ничего. Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций», — заявил Антонов, его слова приводятся на странице посольства в Facebook.

По его словам, Россия уже научилась развиваться в условиях санкционных режимов.

«Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединённые Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен», — заключил Антонов.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил о введении блокирующих рестрикций против двух крупных финансовых корпораций России.

Он также объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.

При этом Байден признал нанесение урона экономике США из-за санкций против России.