Посол Антонов: Вашингтон поощрял Киев не выполнять Минские соглашения
- globallookpress.com
«На протяжении семи лет американцы ничего не сделали, чтобы убедить украинское руководство в необходимости выполнения Минских соглашений», — заявил Антонов, его слова приводятся на странице посольства в Facebook.
По его мнению, Вашингтон лишь поощрял киевский режим к бездействию.
«Взобравшись на плечи США, Киев уверовал в возможность разрешения внутриукраинского конфликта силовым путём», — отметил Антонов.
Властям США достаточно было заставить Киев сесть за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР, заключил он.
Аналогичное мнение выразил российский посол в Канаде Олег Степанов.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что минских договорённостей теперь не существует, так как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.
Он также отметил, что Минские соглашения были убиты задолго до признания независимости ЛНР и ДНР.