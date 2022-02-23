Посол Антонов: Вашингтон поощрял Киев не выполнять Минские соглашения

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США на протяжении семи лет не убеждали Украину выполнять Минские соглашения, а лишь поощряли к бездействию.

«На протяжении семи лет американцы ничего не сделали, чтобы убедить украинское руководство в необходимости выполнения Минских соглашений», — заявил Антонов, его слова приводятся на странице посольства в Facebook.

По его мнению, Вашингтон лишь поощрял киевский режим к бездействию.

«Взобравшись на плечи США, Киев уверовал в возможность разрешения внутриукраинского конфликта силовым путём», — отметил Антонов.

Властям США достаточно было заставить Киев сесть за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР, заключил он.

Аналогичное мнение выразил российский посол в Канаде Олег Степанов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что минских договорённостей теперь не существует, так как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Он также отметил, что Минские соглашения были убиты задолго до признания независимости ЛНР и ДНР.