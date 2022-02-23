Посол России выразил сожаление, что Запад не заставил Украину выполнять Минские соглашения

Российский посол в Канаде Олег Степанов выразил сожаление, что Запад за семь лет не смог заставить Украину выполнить Минские соглашения.

«Резолюции Совета Безопасности ООН обязательны для исполнения всеми государствами в мире. Прискорбно, что Украина не выполняла их в течение всех семи лет, а ряд стран, особенно западных и имеющих особый интерес к тому, что происходит внутри Украины и вокруг неё, не смогли её заставить это сделать», — заявил Степанов, его слова приводит РИА Новости.

Он также подчеркнул, что текущая ситуация наблюдается именно из-за отказа Киева от выполнения своих обязательств по минскому комплексу мер.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что минских договорённостей теперь не существует, так как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Он также отметил, что Минские соглашения были убиты задолго до признания независимости ЛНР и ДНР.