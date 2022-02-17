Замглавы МИД Вершинин: за семь лет Киев не исполнил ни одного пункта Минских соглашений
- AP
«Спустя семь лет ни одно из положений комплекса мер Украиной полноценно не выполнено, начиная с первого пункта — прекращения огня», — сказал он.
Как пишет РИА Новости, замминистра отметил, что корень проблемы зиждется в систематическом нежелании Киева вступать в прямой диалог с полномочными представителями Донецка и Луганска в контактной группе.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Соединённые Штаты по-прежнему считают, что Минские соглашения являются основой для урегулирования конфликта на востоке Украины.
Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения изначально были составлены «бездарно».