Замглавы МИД Вершинин: за семь лет Киев не исполнил ни одного пункта Минских соглашений

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За семь лет Киев не исполнил полноценно ни одного пункта комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Об этом заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Замглавы МИД Вершинин: за семь лет Киев не исполнил ни одного пункта Минских соглашений
  • AP

«Спустя семь лет ни одно из положений комплекса мер Украиной полноценно не выполнено, начиная с первого пункта — прекращения огня», — сказал он.

Как пишет РИА Новости, замминистра отметил, что корень проблемы зиждется в систематическом нежелании Киева вступать в прямой диалог с полномочными представителями Донецка и Луганска в контактной группе.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Соединённые Штаты по-прежнему считают, что Минские соглашения являются основой для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения изначально были составлены «бездарно».

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