Замглавы МИД Вершинин: за семь лет Киев не исполнил ни одного пункта Минских соглашений

За семь лет Киев не исполнил полноценно ни одного пункта комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Об этом заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Спустя семь лет ни одно из положений комплекса мер Украиной полноценно не выполнено, начиная с первого пункта — прекращения огня», — сказал он.

Как пишет РИА Новости, замминистра отметил, что корень проблемы зиждется в систематическом нежелании Киева вступать в прямой диалог с полномочными представителями Донецка и Луганска в контактной группе.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Соединённые Штаты по-прежнему считают, что Минские соглашения являются основой для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения изначально были составлены «бездарно».