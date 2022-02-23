Глава МИД Британии Трасс назвала «самым жёстким» санкционный пакет против России
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«Мы ввели наш самый жёсткий санкционный режим против России. Ничего нельзя исключать. Первая волна (санкций. — RT) нацелена на самые близкие к Кремлю частные лица и компании», — заявила Трасс.
Ранее Трасс подписала первый пакет санкций против России после решения Москвы о признании независимости ЛНР и ДНР.
Также в МИД Великобритании заявили, что могут ввести санкции против финансового сектора России.
Российское посольство в Великобритании назвало нелегитимными санкции в отношении России.