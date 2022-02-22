Посольство России в Великобритании назвало нелегитимными новые санкции Лондона

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Российское посольство в Великобритании назвало нелегитимными санкции в отношении России, о которых объявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.
Посольство России в Великобритании назвало нелегитимными новые санкции Лондона
  • AP

«В связи с признанием Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик МИД Великобритании заявил решительный протест, а правительство Великобритании объявило о введении нелегитимных с точки зрения международного права санкций», — заявил представитель посольства. Его слова приводит ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подписала первый пакет санкций против России после решения Москвы о признании независимости ЛНР и ДНР.

Также в МИД Великобритании заявили, что могут ввести санкции против финансового сектора России.

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