Посольство России в Великобритании назвало нелегитимными новые санкции Лондона
- AP
«В связи с признанием Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик МИД Великобритании заявил решительный протест, а правительство Великобритании объявило о введении нелегитимных с точки зрения международного права санкций», — заявил представитель посольства. Его слова приводит ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подписала первый пакет санкций против России после решения Москвы о признании независимости ЛНР и ДНР.
Также в МИД Великобритании заявили, что могут ввести санкции против финансового сектора России.