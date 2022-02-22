МИД Британии пригрозил ввести санкции против финансового сектора России

В МИД Великобритании заявили, что могут ввести санкции против финансового сектора России.

«На случай дальнейших агрессивных действий России против Украины мы подготовили беспрецедентный пакет дополнительных санкций. К ним относится широкий набор мер, направленных на российский финансовый сектор и торговлю», — говорится в заявлении.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что собираются ввести санкции против депутатов Государственной думы и сенаторов Совета Федерации России, которые проголосовали за признание независимости Луганской и Донецкой народных республик.