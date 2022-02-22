В МИД Британии заявили о намерении ввести санкции против депутатов Госдумы и сенаторов СФ
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«Великобритания также наложит санкции на тех членов российской Госдумы и Совета Федерации, которые проголосовали за признание независимости Донецка и Луганска», — говорится в заявлении.
Ранее депутаты Государственной думы проголосовали за поправку о вступлении в силу договоров о дружбе с Луганской и Донецкой Народными Республиками.
21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.