Власти Японии призвали к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины
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«Мы решительно призываем Россию вернуться к дипломатическим усилиям по урегулированию ситуации (вокруг Украины. — RT)», — цитирует Кисиду ТАСС.
По его словам, признание Россией ДНР и ЛНР нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Ранее Кисида объявил о введении санкций против России из-за признания ДНР и ЛНР.
В частности, вводится запрет на выдачу виз представителям ДНР и ЛНР, а также рестрикции в отношении суверенного долга России.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Подробнее — в материале RT.