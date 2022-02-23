Власти Японии призвали к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины

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Власти Японии призвали к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.
Власти Японии призвали к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины
  • AP
  • © David Mareuil

«Мы решительно призываем Россию вернуться к дипломатическим усилиям по урегулированию ситуации (вокруг Украины. — RT)», — цитирует Кисиду ТАСС.

По его словам, признание Россией ДНР и ЛНР нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее Кисида объявил о введении санкций против России из-за признания ДНР и ЛНР.

В частности, вводится запрет на выдачу виз представителям ДНР и ЛНР, а также рестрикции в отношении суверенного долга России.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Подробнее — в материале RT.

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