Политолог Рар назвал возможные санкции против СП-2 самоубийством для Европы

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Немецкий политолог Александр Рар назвал возможные санкции против газопровода «Северный поток — 2» самоубийством для Европы.
Политолог Рар назвал возможные санкции против СП-2 самоубийством для Европы
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Никто препятствовать поставкам газа не будет, потому что Европе судорожно нужны дополнительные объёмы газа из России. Потому газа здесь не хватает, хранилища полупустые, их нужно срочно заполнять. Никто санкции против российского газа вводить не будет. Это самоубийственно», — заявил Рар в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о заморозке проекта газопровода «Северный поток — 2».

Президент США Джо Байден сообщил, что американская администрация работает с Германией над тем, чтобы после признания Россией независимости ДНР и ЛНР газопровод «Северный поток — 2» не был запущен.

В Кремле сожалеют о решении ФРГ приостановить сертификацию «Северного потока — 2».

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