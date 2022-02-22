Глава МИД ФРГ заявила о заморозке проекта «Северный поток — 2»

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о заморозке проекта газопровода «Северный поток — 2».
Глава МИД ФРГ заявила о заморозке проекта «Северный поток — 2»
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Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметила министр, В ФРГ ранее заявляли о готовности пойти на данную меру.

«Мы в последние недели вместе с нашими международными партнёрами подготовили пакет санкций, которые мы оформляем сейчас — это включает индивидуальные санкции, финансовые санкции, экономические санкции. Вдобавок к этому немецкое правительство также прямо сейчас заморозило «Северный поток — 2». Мы всегда говорили, что «Северный поток — 2» также является частью мер», — сказала она.

Ранее Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

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