Глава МИД ФРГ заявила о заморозке проекта «Северный поток — 2»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о заморозке проекта газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметила министр, В ФРГ ранее заявляли о готовности пойти на данную меру.

«Мы в последние недели вместе с нашими международными партнёрами подготовили пакет санкций, которые мы оформляем сейчас — это включает индивидуальные санкции, финансовые санкции, экономические санкции. Вдобавок к этому немецкое правительство также прямо сейчас заморозило «Северный поток — 2». Мы всегда говорили, что «Северный поток — 2» также является частью мер», — сказала она.

Ранее Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».