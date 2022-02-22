В бундестаге заявили об ущербе ряду стран в связи с заморозкой «Северного потока — 2»
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«Замораживание» «Северного потока — 2» наносит ущерб не только России, но и Германии и двенадцати другим странам ЕС», — передаёт РИА Новости текст заявления.
В нём также отмечается, что цены на энергоносители продолжают расти.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о заморозке проекта газопровода «Северный поток — 2».
В Кремле сожалеют о решении ФРГ приостановить сертификацию «Северного потока — 2».