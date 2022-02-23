Депутат бундестага Эрнст назвал лицемерным решение о заморозке «Северного потока — 2»

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Глава комитета бундестага Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст назвал лицемерным решение о приостановке сертификации «Северного потока — 2».
Депутат бундестага Эрнст назвал лицемерным решение о заморозке «Северного потока — 2»
  • AFP
  • © Odd ANDERSEN

«Я считаю это лицемерием, потому что в последнее время США увеличили импорт нефти из России. Я не слышал, чтобы их как-то ограничивали», — заявил Эрнст в беседе с РБК.

Он также отметил, что ситуация вокруг газопровода ещё может измениться.

«Окончательно он не остановлен. Это говорит о приостановке сертификации, а без сертификации газопровод не может быть запущен», — заключил Эрнст.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о заморозке проекта газопровода «Северный поток — 2».

Президент США Джо Байден сообщил, что американская администрация работает с Германией над тем, чтобы после признания Россией независимости ДНР и ЛНР газопровод «Северный поток — 2» не был запущен.

В Кремле сожалеют о решении ФРГ приостановить сертификацию «Северного потока — 2».

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