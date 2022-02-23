Блинкен: Вашингтон открыт для дипломатии при условии серьёзности намерений Москвы

США готовы к дальнейшему дипломатическому взаимодействию с Россией при условии серьёзного настроя со стороны Москвы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы и партнёры остаёмся открыты дипломатии, но Москва должна продемонстрировать, что она настроена серьёзно», — заявил Блинкен по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне.

По его словам, российская сторона «отвергла» дипломатию для разрешения ситуации вокруг Украины.

Блинкен также объявил об обмене запланированной на 24 февраля встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.