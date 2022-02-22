Столтенберг рассказал о приведении в высокую готовность сил реагирования НАТО
- AP
«Силы реагирования НАТО были приведены в высокую степень готовности», — приводит РИА Новости его слова.
Он напомнил, что это было сделано ещё несколько недель назад.
При этом, по словам Столтенберга, были развёрнуты силы ряда стран-участниц альянса (США, Германия, Великобритания).
«Другие союзники — Испания, Нидерланды, Дания — также решили направить свои силы, корабли и самолеты на усиление нашего присутствия», — заключил он.
До этого Столтенберг осудил решение России признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик и призвал Москву «выбрать дипломатию».
Ранее председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что НАТО начинает процесс стратегической адаптации к решениям России по Донбассу.