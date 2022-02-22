Столтенберг рассказал о приведении в высокую готовность сил реагирования НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам внеочередной встречи в рамках комиссии НАТО — Украина заявил, что силы реагирования альянса приведены в высокую степень готовности.

«Силы реагирования НАТО были приведены в высокую степень готовности», — приводит РИА Новости его слова.

Он напомнил, что это было сделано ещё несколько недель назад.

При этом, по словам Столтенберга, были развёрнуты силы ряда стран-участниц альянса (США, Германия, Великобритания).

«Другие союзники — Испания, Нидерланды, Дания — также решили направить свои силы, корабли и самолеты на усиление нашего присутствия», — заключил он.

До этого Столтенберг осудил решение России признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик и призвал Москву «выбрать дипломатию».

Ранее председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что НАТО начинает процесс стратегической адаптации к решениям России по Донбассу.