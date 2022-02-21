Генсек НАТО Столтенберг выразил недовольство решением России признать ЛНР и ДНР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик и призвал Москву «выбрать дипломатию».

В своём Twitter глава альянса заявил, что такое решение «подрывает усилия по урегулированию конфликта».

«Мы призываем Москву прекратить разжигать конфликт и выбрать дипломатию», — сказал он.

Также ранее главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель возмутились решением Российской Федерации признать независимость республик.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.

В частности, глава государства отмечал, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.

Также Путин потребовал от Киева незамедлительно прекратить боевые действия.