Генсек НАТО Столтенберг выразил недовольство решением России признать ЛНР и ДНР
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В своём Twitter глава альянса заявил, что такое решение «подрывает усилия по урегулированию конфликта».
«Мы призываем Москву прекратить разжигать конфликт и выбрать дипломатию», — сказал он.
Также ранее главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель возмутились решением Российской Федерации признать независимость республик.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.
В частности, глава государства отмечал, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.
Также Путин потребовал от Киева незамедлительно прекратить боевые действия.