Главы ЕК и Евросовета возмутились решением России признать независимость ЛНР и ДНР

Главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель возмутились решением Российской Федерации признать независимость Луганской и Донецкой народных республик. По словам европейских политиков, этот шаг является «нарушением международного права».

В своём Twitter фон дер Ляйен написала, что это решение является «вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений».

Она предупредила, что ЕС и партнёры «отреагируют единством, твёрдостью и решимостью».

Такое же сообщение опубликовал у себя в аккаунте Мишель.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Он также попросил Совфед поддержать решение и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.

В частности, глава государства отмечал, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.