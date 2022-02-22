НАТО начинает процесс стратегической адаптации к решениям России по Донбассу
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Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Начинается процесс стратегического приспособления НАТО к этой новой ситуации. Процесс приспособления НАТО к новой ситуации, которую генеральный секретарь называет новой нормальностью», — заявил Рау.
По его мнению, итогом приспособления должно стать, в частности, усиление сдерживания восточного фланга НАТО.
Ранее генсек НАТО Столтенберг выразил недовольство решением России признать ЛНР и ДНР.