НАТО начинает процесс стратегической адаптации к решениям России по Донбассу

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Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что НАТО начинает процесс стратегической адаптации к решениям России по Донбассу.
НАТО начинает процесс стратегической адаптации к решениям России по Донбассу
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Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Начинается процесс стратегического приспособления НАТО к этой новой ситуации. Процесс приспособления НАТО к новой ситуации, которую генеральный секретарь называет новой нормальностью», — заявил Рау.

По его мнению, итогом приспособления должно стать, в частности, усиление сдерживания восточного фланга НАТО.

Ранее генсек НАТО Столтенберг выразил недовольство решением России признать ЛНР и ДНР.

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