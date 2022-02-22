МИД Швейцарии вызвал посла России Гармонина из-за ситуации на Украине

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД Швейцарии Ливия Лёй заявила, что посол России в Берне Сергей Гармонин был вызван в Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии из-за ситуации на Украине.
МИД Швейцарии вызвал посла России Гармонина из-за ситуации на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости.

«Швейцария решительно поддерживает приоритет международного права», — сказала Лёй, отметив, что страна не признаёт территории ДНР и ЛНР.

Она добавила, что об этом уже было сообщено Гармонину, который был вызван в МИД.

21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

В МИД России сообщили, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик является в нынешней ситуации вынужденным и единственно возможным шагом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить