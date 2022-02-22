МИД Швейцарии вызвал посла России Гармонина из-за ситуации на Украине

Официальный представитель МИД Швейцарии Ливия Лёй заявила, что посол России в Берне Сергей Гармонин был вызван в Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии из-за ситуации на Украине.

Об этом информирует РИА Новости.

«Швейцария решительно поддерживает приоритет международного права», — сказала Лёй, отметив, что страна не признаёт территории ДНР и ЛНР.

Она добавила, что об этом уже было сообщено Гармонину, который был вызван в МИД.

21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

В МИД России сообщили, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик является в нынешней ситуации вынужденным и единственно возможным шагом.