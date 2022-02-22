Министр обороны Британии Уоллес анонсировал военные учения в Балтийском море

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Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что объединённые экспедиционные силы проведут превентивные военные учения, демонстрирующие свободу передвижения в Балтийском море. Об этом сообщает Sky News.
Министр обороны Британии Уоллес анонсировал военные учения в Балтийском море
  • AP

«Страны, входящие в состав Объединённого экспедиционного корпуса, проведут превентивные военные учения, демонстрирующие свободу передвижения в Балтийском море», — сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ситуация на Украине может стать причиной крупнейшей войны в Европе с 1945 года.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT назвал фейками и пропагандой сообщения о возможном «вторжении» России на Украину.

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